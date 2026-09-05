DOA’da 205 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA ) sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Atmıyoruz. Topluyor, dönüştürüyor, çevreye de ekonomiye de katkı sağlıyoruz. DOA ile 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır Atık gibi DOA bilinci de dalga dalga büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

200 MİLYONU AŞTI

Kurum'un paylaştığı verilere göre, Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan DOA sistemiyle 5 Eylül'e kadar 205 milyon 709 bin 303 DOA logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı.

30 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLANACAK

En çok ambalaj toplanan il, 46 milyon 678 bin 972 ambalajla Antalya oldu. Bunu 38 milyon 675 bin 928'le İstanbul, 24 milyon 339 bin 288'le İzmir, 18 milyon 723 bin 778'le Adana ve 16 milyon 712 bin 516'yla Ankara takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemiyle artık içecek ambalajları çöp yerine DOA makinelerine atılıyor ve bu sayede geri dönüşümle ülke ekonomisine ham madde katkısı sağlanıyor.

Plastiklerin doğaya karışmasını da engelleyen bu sistemde vatandaşlara ise ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.