Doğal afetlerin dünyaya maliyeti 250 milyar dolar

Doğal afetler geçen yıl tüm dünyada 250 milyar dolarlık kayıp yarattı. Toplam sigortalı kayıp ise 95 milyar olarak açıklandı.



Dünyanın en büyük reasürans şirketi Munich Re'nin raporuna göre doğal afetlerin 2023 yılında küresel ekonomik kaybı geçmiş yılların üzerinde seyretti.

Sigorta kapsamında olmayanlar da dahil olmak üzere doğal afetlerden kaynaklanan toplam kayıp 2023 yılında 250 milyar dolar olarak açıklandı.

2023 yılında sigortalı hasarın 95 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam geçen yıl 125 milyar dolar olmuştu. Rapora göre 2023'te sigortalı kayıplar, 10 yıllık 90 milyar dolar ve 30 yıllık 57 milyar ortalamanın doların üzerinde gerçekleşti.

DEPREMLER VE FIRTINALAR DÜNYAYI ETKİLEDİ



Şirketin raporunda Türkiye ve Suriye'deki depremler ile Avrupa ve ABD'deki fırtınalara vurgu yapıldı.



Raporda Kuzey Amerika’daki fırtınalar nedeniyle yaklaşık 66 milyar dolarlık varlığın yok olduğu ve bunun 50 milyar dolarının sigortalandığı kaydedildi. Avrupa’da fırtına kayıplarının ise 8 milyar doları sigortalı 10 milyar doları bulduğu belirtildi.



Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerde toplam ekonomik kaybın ise yaklaşık 50 milyar doları bulduğu bildirildi. Sigorta kapsamında kayıp 5,5 milyar civarında gerçekleştiği belirtildi.