Doğal gaz Avrupa'da düşüşe geçti, ABD'de yükseldi

ABD doğalgaz vadeli işlemleri, yatırımcıların ABD-İsrail-İran savaşındaki gelişmeleri izlemeye devam etmesiyle, önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından Perşembe günü MMBtu başına 3 dolara doğru yükseldi. Fiyatlar, İran'ın çatışmayı sona erdirmek için görüşmelere açık olduğuna dair haberler üzerine dün yüzde 4,5 düşmüştü, ancak Tahran daha sonra bu iddiayı yalanladı.

Avrupa'da ise doğal gaz yüzde 8 oranında düşüş gösterdi.

SALDIRILAR ŞİDDETLENİYOR

ABD'nin Sri Lanka kıyılarındaki uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığı haberinin ardından, çatışma altıncı gününe girdi ve azalma belirtisi göstermiyor. Katar'daki dünyanın en büyük LNG tesisinin devre dışı kalması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle arz riskleri daha da arttı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin gemiler için güvenli geçiş sağlayacağını ve gerekirse deniz refakati sağlayacağını söyledi. Bu arada, devam eden kış talebini yansıtarak, yerel doğalgaz stoklarının geçen hafta tekrar azaldığı tahmin ediliyor.