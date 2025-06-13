Doğal gaz fiyatları 2 ayın zirvesinde

Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 3 artışla Nisan başından bu yana en yüksek seviye olan 37.5 euro/MWh'a yükseldi ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ortasında enerji piyasalarındaki genel artışı takip etti.



İsrail, İran'a karşı nükleer altyapısını ve askeri tesislerini hedef alan bir saldırı dalgası başlatmış ve iki üst düzey komutanı öldürmüştü. İsrail daha fazla eylem uyarısında bulunurken, İran misilleme sözü verdi ve İsrail topraklarına insansız hava araçları gönderdi.



Jeopolitik risklere ek olarak, diğer faktörler de gaz fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıya katkıda bulunuyor.



Kuzeybatı Avrupa'da rüzgar enerjisi üretiminin hafta sonu boyunca düşmesi ve yenilenebilir enerji arzını azaltması bekleniyor. Fransa'da, ulusal düzenleyicinin bir reaktörde olası stres korozyonunun erken belirtilerini bildirmesinin ardından nükleer üretimde potansiyel bir azalmaya ilişkin endişeler artıyor. Bu arada, Avrupa'nın büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, klima için elektrik talebini artırıyor.