Doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

ABD doğal gaz vadeli işlemleri, enerji emtialarındaki genel düşüşü takip ederek, bir önceki seanstaki kazanımlarını geri vererek yaklaşık 3,10 dolar/MMBtu seviyesine geriledi.

Bu düşüş, ABD'nin İran'ın denizdeki petrolüne uyguladığı yaptırımları yakında kaldırabileceğine dair sinyallerin ardından geldi. Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hamlenin yaklaşık 140 milyon varil petrolün serbest kalmasına ve önümüzdeki 10-14 gün içinde fiyatların istikrar kazanmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Eş zamanlı olarak, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kara birlikleri konuşlandırma planı olmadığını belirtirken, Benjamin Netanyahu da İsrail'in İran enerji altyapısına yönelik daha fazla saldırıdan kaçınacağını ima ederek, çatışmanın başlamasından bu yana enerji varlıklarına yönelik en büyük saldırı gününün ardından endişeleri hafifletti.

Bu saldırılar arasında Katar'daki dünyanın en büyük LNG tesisine verilen ciddi hasar da yer alıyordu. Bu arada, EIA'nın son haftalık raporu, depolamada 35 milyar metreküp artış göstererek, kışın sona ermesiyle birlikte ısınma talebinin azalmaya başladığını gösterdi.