Doğal gaz fiyatları gerilemeye başladı

ABD doğalgaz vadeli işlemleri MMBtu başına yaklaşık 3,08 dolara gerileyerek, uzun süreli arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte ikinci gün üst üste düşüş yaşadı.

Pazartesi günü, G-7 maliye bakanları gerekirse stratejik petrol rezervlerini serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump devam eden çatışmanın sona yaklaştığını ima etti.

Bununla birlikte, dünyanın en büyük LNG ihracat merkezinin hala kapalı olması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle enerji piyasalarında riskler devam ediyor.

Küresel göstergelerle karşılaştırıldığında, ABD doğalgaz fiyatları daha az etkilendi, çünkü ülke zaten yerel talebi karşılayacak kadar gaz üretiyor ve LNG ihracat kapasitesi sınırına yaklaşıyor.

Ayrıca, Mart ayı sonuna kadar ABD'nin büyük bölümünde normalden daha sıcak hava tahminlerinin, ısınma talebini azaltarak fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı daha da sınırlayacağı öngörülüyor.