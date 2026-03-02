Doğal gaz fiyatları yükseliyor

Ortadoğu'daki savaşın küresel LNG arzını tehdit etmesiyle doğal gaz fiyatları 1 Mart 2026'da bir önceki güne göre yüzde 1,73 artarak 2,91 USD/MMBtu'ya yükseldi. Piyasalar, Katar'dan yapılan ihracat da dahil olmak üzere küresel LNG ticaretinin yüzde 20'sini karşılayan hayati bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksama riskini yakından izliyor.

Tahran boğazın açık kaldığı konusunda ısrar ederken, nakliye şirketleri gemilerini hızla bu dar su yolundan uzaklaştırmaya başladı.