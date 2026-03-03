İran savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltti

ABD doğalgaz vadeli işlemleri, Ortadoğu'daki artan çatışmalar nedeniyle arzda yaşanan aksaklıklar ortamında, Pazartesi günkü yüzde 3,5'lik artışın ardından yaklaşık yüzde 2 yükselerek MMBtu başına 3 dolar civarına ulaştı.

İran Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu ve stratejik su yolundan geçmeye çalışan "herhangi bir gemiyi yakacağı" uyarısında bulundu.

Boğaz, küresel enerji akışları için kritik bir geçiş noktası olup, başta Katar olmak üzere LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu aksama, özellikle yerel doğalgaz piyasasının beş yıllık ortalamasına göre yüzde 0,3'lük bir açık vermesi nedeniyle, ABD LNG talebini artırabilir.

Arz risklerini artıran bir diğer gelişme ise, dünyanın en büyük LNG üreticilerinden biri olan QatarEnergy'nin, İran insansız hava araçlarının Ras Laffan ve Mesaieed tesislerini hedef almasının ardından faaliyetlerini durdurması oldu.