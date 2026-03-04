Doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş duraklamaya başladı

ABD doğalgaz vadeli işlemleri yüzde 1'den fazla düşüşle yaklaşık 3 dolar/MMBtu seviyesine gerileyerek üç günlük yükselişini durdurdu. Piyasalarda, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri bölgedeki devam eden arz kesintilerine karşı sigortalama planları değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, enerji ve ticaret akışını sürdürmeye yardımcı olmak için gemilere sigorta sağlanacağını ve gerekirse deniz kuvvetlerinin hazırda bekletileceğini söyledi.

Ancak, bölgedeki çatışmaların beşinci gününe girmesiyle belirsizlik devam ediyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, bölgesel enerji altyapısına misilleme saldırılarına yol açtı.

Irak da depolama limitleri ve ihracatın engellenmesi nedeniyle ham petrol üretimini yaklaşık yarıya indirdi ve sevkiyatlar yeniden başlamazsa yaklaşık 3 milyon varil/günlük üretimin durma riski bulunuyor.

Bu arada, Orta Batı ve Kuzeydoğu'da bu hafta sonuna doğru Ekim ayından bu yana en sıcak havaların yaşanması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim ortalamasının üzerinde seyredecek ve bu da kısa vadeli doğalgaz talebini azaltabilir.