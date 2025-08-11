Doğal gaz fiyatlarını artıran arıza

Hollanda ve İngiltere'de doğal gaz fiyatları, Norveç'teki Ormen Lange sahasındaki kompresör arızası nedeniyle arzın etkilenmesiyle birlikte dar bir aralıkta hafifçe yükseliş gösterdi.



Gösterge niteliğindeki Hollanda TTF hub'ındaki öncü ay sözleşmesi megavat saat (MWh) başına 0,57 euro artışla 32,85 Euro'ya yükseldi. Hollanda Ekim sözleşmesi ise 0,47 euro artışla 33,22 euro/MWh seviyesine çıktı.



İngiliz öncü ay gaz fiyatı term başına 2 peni artarak 81 peniye ulaşırken, İngiliz günübirlik sözleşme ise 2,5 peni artışla 79,75 peni/term oldu.



ARIZANIN ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR



Ormen Lange'deki kompresör arızası nedeniyle Norveç'in toplam ithalatı günlük 10 milyon metreküp düşüş gösterdi ve bu durumun 18 Ağustos'a kadar çözülmesi beklenmiyor.



Kuzeybatı Avrupa'da bu hafta sıcaklıkların yılın bu zamanı için alışılmadık derecede yüksek olması bekleniyor; bu da klima için güç talebini artırıyor.



Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapması bekleniyor.



Gas Infrastructure Europe'un son verilerine göre, Avrupa'nın gaz depolama tesisleri %71,6 doluluk oranına sahip.