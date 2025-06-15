Doğal gaz piyasaları savaştan etkilenecek mi?

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser "Çatışmanın kısa süreceğine inanıyorum çünkü İran'ın gerilimi artırmada bir çıkarı bulunmuyor. Bu da Hürmüz Boğazı'na dokunmayacakları anlamına geliyor" dedi.



RIE Enerji Jeopolitiği ve Piyasaları Araştırma Görevlisi Francesco Sassi "İran'daki sorunların küresel gaz piyasalarına büyük bir etki yapması pek olası görünmüyor" ifadesini kullandı.