Doğal mineralli su sahası ihale edilecek

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Trabzon'un Maçka ilçesindeki doğal mineralli su arama sahasının ihalesi, açık teklif usulüyle yapılacak.



Muhammen bedeli 87 bin 955 lira olan 682,50 hektar büyüklüğündeki sahanın ihalesi, 11 Şubat Salı günü saat 10.00'da Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda yapılacak.