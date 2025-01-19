Doğalgaz desteğinde ödemeler başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemesinin başladığını, bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.



Bakan Göktaş, 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.



DOĞALGAZ DESTEĞİ KAÇ LİRA?



Doğalgaz desteği aylık 188 lira ile 438 lira arasında değişiyor. Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) inceleniyor. Ödemeler, inceleme ve onay sürecinin ardından yapılıyor.



Vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabiliyor.



KİMLER DOĞALGAZ DESTEĞİ ALABİLİYOR?



Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği'nden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğalgaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.

