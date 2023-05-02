Doğalgaz desteğinin maliyeti 37 milyar lira

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğalgaz destek paketinin ayrıntılarının netleştiğini söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin koordinasyonunda yürütülen hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Arslan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğalgaz bedeli alınmaması uygulamasının 24 Nisan 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2023 tarihi arasında tahakkuk edecek geçmişe dönük 1 aylık tüketime karşılık gelen doğalgaz faturaları için geçerli olacağını dile getirdi.



Arslan, haziran ayından itibaren 11 ay boyunca da aylık 25 metreküpe kadar doğalgazın ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulması uygulamasının başlatılacağını, böylece yaz aylarında pek çok abonenin doğalgaz giderinin neredeyse olmayacağını ifade etti.



Hanelerin, geçmiş dönem tüketimleri göz önünde bulundurulduğunda bu destek kapsamında nisan, mayıs aylarında yaklaşık 50 ila 60 metreküp doğalgazı ücretsiz olarak kullanacağına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:



"1 ay boyunca konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğalgaz bedeli alınmaması ve sonraki 11 ayda 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunulmasıyla hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki doğalgaz faturası ücretsiz olacak. Hanelerde yıllık doğalgaz giderinin ortalama 6 bin lira olduğu düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yıllık doğalgaz giderlerine yaklaşık yüzde 35 destek sağlanmış olacaktır. Her iki desteğin toplam maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz."



"DİĞER YAKITLARA GÖRE EN AZ İKİ KAT UCUZ"



Arslan, 2022 yılında ısınma, pişirme ve sıcak su amaçlı doğalgaz kullanan hanelerin yaklaşık 6 bin lira fatura ödediğini, ancak ısınma amaçlı yerli kömür, sıcak su ve pişirme için LPG kullanan hanelerin ödediği faturanın 12 bin lirayı, yüksek kalorifik değere sahip ithal kömür kullanan hanelerin ödediği faturanın ise 18 bin lirayı aştığını belirtti.



Doğalgazı tercih eden hanelerin diğer yakıtlara kıyasla en az 2 kat daha ucuza ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacını karşılayabildiğini vurgulayan Arslan, "Fatura desteğiyle bu oran çok daha fazla hale gelecektir." dedi.



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