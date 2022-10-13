Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Yanık tarih verdi (2022 e-Devlet doğalgaz destek ödemesi)

Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında, yardım başvuruları 5 Eylül'de e-Devlet üzerinden alınmaya başlamıştı. Alınan başvuruların ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı binlerce kişi tarafından araştırılıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın NTV'de yaptığı açıklamalar sonrasında, doğalgaz destek ödemelerinin tarihi belli oldu.



DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödemeleri için tarih verdi.



Bakan Yanık açıklamasında, "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz.



Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" ifadelerinde bulundu.



Buna göre; Doğalgaz destek ödemeleri ekim ve kasım aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında, yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden birçok kişiye ise Bakan Yanık'ın açıklamaları yanıt oldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.



DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?



Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:



"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."