Doğalgaz fiyatları 3 haftanın en düşüğünde

ABD doğalgaz vadeli işlemleri MMBtu başına 2,88 dolara gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını kaybetti ve Basra Körfezi'nden petrol ihracatının yeniden başlayabileceği umutlarıyla üç haftadan fazla bir süredir en düşük seviyesinde seyretti.

Doğalgaz piyasası, ABD'nin İran ile olan çatışmasında bir aylık ateşkes arayışında olduğu ve müzakereler için 15 maddelik bir öneri sunduğu yönündeki haberlerin ardından küresel enerji fiyatlarındaki genel zayıflığı takip etti. Ancak Tahran herhangi bir görüşmeyi reddetti.

Bunlara ek olarak aşağı yönlü baskı, 8 Nisan'a kadar sıcaklıkların normalden daha yüksek kalacağını gösteren hava tahminlerinden geldi. Bu da önümüzdeki haftalarda ısıtma talebini azaltacak. ABD doğalgaz fiyatları, ülkenin tükettiği tüm gazı üretmesi ve LNG ihracat tesislerinin zaten tam kapasiteyle çalışması nedeniyle, Orta Doğu savaşına küresel piyasalara kıyasla çok daha az tepki verdi.

Sonuç olarak, jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel gaz fiyatları yükselse bile, ABD LNG ihracatını önemli ölçüde artırmıyor.