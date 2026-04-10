Doğalgaz fiyatları düştü

ABD doğalgaz vadeli işlemleri, Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviye olan 2,67 dolar/MMBtu'da sabit kaldı. Bu düşüşte, geçen hafta beklenenden daha büyük bir depolama artışı ve ılıman hava tahminleri etkili oldu. EIA, 3 Nisan'da sona eren hafta için depolamalara 50 milyar metreküp (Bcf) doğalgaz enjekte edildiğini bildirdi. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 46 Bcf'nin üzerinde gerçekleşti.

Bu artış, geçen yılın aynı haftasındaki 53 Bcf'lik enjeksiyon ve beş yıllık ortalama 13 Bcf'lik artışla karşılaştırıldığında daha yüksek. Ayrıca, tahminler en az 24 Nisan'a kadar normalin üzerinde sıcaklıkların devam edeceğini ve önümüzdeki iki hafta boyunca doğalgaz talebinin düşük kalacağını gösteriyor.

Jeopolitik cephede ise piyasalar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki bir heyetin İranlı yetkililerle görüşmesinin planlandığı İslamabad'daki hafta sonu görüşmelerini yakından takip ediyor.

Görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların bu hafta başında varılan kırılgan ateşkesi tehlikeye atmasının ardından gerçekleşiyor. Belirsizliğe rağmen, ABD doğalgaz fiyatları, güçlü iç üretim ve ihracat tesislerinin zaten limitlerine yakın çalışması nedeniyle etkilenmeden kalıyor.