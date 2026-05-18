Doğalgaz fiyatları fırladı

Avrupa doğalgaz vadeli işlemleri, Hürmüz Boğazı'ndaki süregelen belirsizlik ortamında, yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesi olan 51,3 €/MWh'ye yükseldi.

ABD-İran barış görüşmeleri, her iki tarafın da katı pozisyonlarını koruması nedeniyle tıkanmış durumda ve boğaz büyük ölçüde kapalı kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı hızlı bir anlaşmaya varamaması durumunda olası sonuçlar konusunda uyardı ve sabrının tükendiğini söyledi. Hafta sonu BAE'deki bir nükleer tesiste yangına neden olan insansız hava aracı saldırısı da ateşkesin kırılganlığına ilişkin endişeleri artırdı.

Bu arada, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi, önemli su yolunun açık olması gerektiği konusunda hemfikir oldular, ancak normal nakliye koşullarını yeniden sağlamaya yönelik somut bir ilerleme kaydedemediler.

Çatışmanın Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana, özellikle Katar'daki önemli üretim tesislerine yayılmasından sonra, Avrupa'ya LNG akışı aksadı. Bu durum, özellikle bölgenin önümüzdeki kıştan önce depolarını doldurması gerektiği için Avrupa için ciddi endişeler yarattı.