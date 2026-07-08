Doğalgaz fiyatları gerilimle yükseldi

Avrupa doğalgaz fiyatları Çarşamba günü MWh başına 48,7 Euro'ya yükseldi ve önceki seanstaki güçlü kazanımlarını sürdürdü. Ortadoğu 'daki gerilimlerin yeniden artması, yeni bir arz kesintisi dalgası korkusunu körükledi. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda üç ticaret gemisine yapılan saldırının ardından İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı ve ülkenin petrol satmasına izin veren lisansı iptal etti.

Bu yeni saldırılar, geçen ay hayati önem taşıyan nakliye yolunu yeniden açan iki ülke arasındaki kırılgan diplomatik anlayışa şüphe düşürdü. Kuzeybatı Avrupa'nın bazı bölgelerinde yoğun bir sıcak hava dalgasının beklendiği ve bunun da klima için elektrik talebini artıracağı ve doğalgazla çalışan enerji üretimini artıracağı tahminleri de fiyatlara ek destek sağladı.

Talepteki artış, Avrupa depolama tesislerine doğalgaz enjeksiyonlarının mevsimsel olarak normalden daha yavaş seyrettiği bir dönemde gerçekleşti. Avrupa'nın en büyük boru hattı sağlayıcısı olan Norveç'ten gelen doğalgaz akışı, beklenmedik bakım çalışmaları nedeniyle düştü.