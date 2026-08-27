Doğalgaz fiyatları tırmanıyor

ABD doğalgaz fiyatları, sıcak havanın birkaç hafta daha devam edeceği tahminlerinin soğutma talebini artıracağı beklentisiyle, bir ayın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 2,91 dolar/MMBtu'ya yükseldi.

Emtia Hava Durumu Grubu'nun yaptığı açıklamada, 31 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri ​​arasında ABD'nin doğu üçte ikilik kesiminde ortalama sıcaklıkların oldukça üzerinde seyretmesinin beklendiğini ve klima kullanımının yüksek kalması nedeniyle enerji üreticilerinden gelen doğalgaz talebinin muhtemelen devam edeceğini belirtti.

Dikkatler şimdi haftalık depolama raporuna çevrildi; beklentiler normalden daha düşük bir stok artışına işaret ediyor. Bu faktörler, güçlü iç üretimden kaynaklanan aşağı yönlü baskıyı dengelemeye yardımcı oldu; ABD'nin 48 eyaletindeki üretim, Temmuz ayındaki 110,7 bcfd'den Ağustos ayında rekor seviye olan 111,4 bcfd'ye yükseldi.

Bu arada, dokuz büyük LNG ihracat tesisine ortalama doğalgaz akışı, Temmuz ayındaki 17,2 bcfd'den bu ay şimdiye kadar 17,1 bcfd'ye hafifçe düştü, ancak LNG talebinde bir toparlanma belirtileri ortaya çıkıyor.