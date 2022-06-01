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Doğalgaz fiyatlarına zam: Konutta yüzde 30, sanayide yüzde 10

Doğalgaz fiyatlarına 1 Haziran 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 00:32

Doğalgaz fiyatlarına zam: Konutta yüzde 30, sanayide yüzde 10

Doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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