Doğalgaz ithalatı eylülde yüzde 6,7 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre ithalatın 3 milyar 212 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 292 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğalgaz ithalatı, bu dönemde yüzde 6,7 artarak 3 milyar 605 milyon metreküp oldu.

Eylülde en fazla doğalgaz ithalatı, 1 milyar 447 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 958 milyon metreküple Azerbaycan, 807 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 296 milyon metreküp, ABD'den ise 95 milyon metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 2,1 ARTTI

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi, eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 artarak yaklaşık 3 milyar 108 milyon metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 7,1 artışla 1 milyar 102 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 11,2 artarak 1 milyar 144 milyon metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi de bu dönemde yüzde 2,1 artarak 307 milyon metreküp oldu.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artışla 5 milyar 312 milyon metreküpe çıktı.

Doğalgaz stokunun 4 milyar 974 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 337 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.