Doğalgaz ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 18,3 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2022 yılının kasım ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 353 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 769 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.



Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 22,1, LNG ithalatı yüzde 12,7 düşüş gösterdi. Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 18,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 123 milyon metreküp oldu.



Geçen yıl kasımda en fazla doğalgaz ithalatı 857 milyon metreküple İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 749 milyon metreküple Azerbaycan ve 746 milyon metreküple Rusya takip etti.



İran'dan yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 7,6, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 23,4 arttı. Rusya'dan yapılan ithalat ise yüzde 53,8 azaldı.



KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 15,8 AZALDI



Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 25,5 azalarak 3 milyar 618 milyon metreküp oldu.



Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 20 düşüşle 325 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.



Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 38,7 düşerek 835 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.



Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 15,8 azalarak 1 milyar 32 milyon metreküp oldu.



DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI



Türkiye'de doğalgaz stok miktarı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,6 artışla 5 milyar 275 milyon metreküpe yükseldi.



Doğalgaz stokunun 5 milyar 164 milyon metreküpü (yüzde 97) yer altı depolama tesislerinde, 111 milyon metreküpü (yüzde 2,1) LNG terminallerinde bulunuyordu.



Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 137,2 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 52,8 azaldı.

