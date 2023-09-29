Doğalgaz ithalatı temmuzda yüzde 11 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 547 milyon 78 bin metreküpü boru hatlarıyla, 483 milyon 18 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.



Boru hatlarıyla doğalgaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 15,88 azalırken, LNG ithalatı yüzde 26,22 arttı. Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 11,15 azalarak yaklaşık 3 milyar 30 milyon 96 bin metreküp oldu.



En fazla doğalgaz ithalatı temmuzda 1 milyar 664 milyon 26 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 883 milyon 52 bin metreküple Azerbaycan ve 483 milyon 18 bin metreküple Cezayir takip etti.



Cezayir'den doğalgaz ithalatı yüzde 26,22, Azerbaycan'dan doğalgaz ithalatı yüzde 24,44 ve Rusya'dan yapılan ithalat 14,92 arttı. Temmuzda İran'dan doğalgaz ithalatı yapılmadı.



KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 46 ARTTI

Söz konusu dönemde ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 9,83 artarak yaklaşık 3 milyar 3 milyon metreküp oldu.



Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 6,44 düşüşle yaklaşık 926 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 13,8 artarak 1 milyar 157 milyon 37 bin metreküpe ulaştı.



Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 46,6 artarak 363 milyon metreküp oldu.



DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,74 artışla yaklaşık 5 milyar 43 milyon metreküpe yükseldi.



Doğalgaz stokunun 4 milyar 691 milyon metreküpü (yüzde 93) yer altı depolama tesislerinde, 351 milyon metreküpü (yüzde 6,98) LNG terminallerinde bulunuyor.