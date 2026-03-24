Doğalgaz önce düştü sonra yükseldi

ABD doğalgaz vadeli işlemleri, ısınma talebini azaltacak daha sıcak hava tahminleri nedeniyle dün üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 6 düştükten sonra bugün MMBtu başına 2,93 dolara yükseldi.

Tahminler, ABD'nin batı üçte ikilik kesiminde sıcaklıkların 1 Nisan'a kadar mevsim ortalamalarının üzerinde kalacağını gösteriyor. Bu arada, İran'ın ABD ile görüşmelerde bulunduğunu reddetmesinin ve ABD Başkanı Trump'ın İran'ın elektrik şebekesini bombalama tehdidini beş gün ertelemesinin ardından, tüccarlar Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Artan gerilimlere rağmen, ABD doğalgaz fiyatları, bol stoklar ve küresel piyasalara kısa vadeli maruz kalmanın sınırlı olması nedeniyle, 28 Şubat'ta başlayan çatışmadan bu yana büyük ölçüde istikrarlı kaldı.

En son EIA verileri, ABD doğalgaz stoklarının bir yıl öncesine göre yüzde 10,4 ve beş yıllık ortalamaya göre yüzde 2,6 üzerinde olduğunu, LNG ihracat tesislerinin ise neredeyse tam kapasiteyle çalıştığını gösterdi.