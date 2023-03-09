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Doğalgaz piyasasında tam serbestleşmeye geçiliyor

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de sunuldu. 24 maddelik kanun teklifine göre özel sektör aldığı gazı iç piyasaya satabilecek, ihraç edebilecek.

Doğalgaz piyasasında tam serbestleşmeye geçiliyor

ithalat ve ihracatında kural değişiyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanlığı’na sunulan 24 maddelik kanun teklifi ile Türkiye’nin gaz ithalat anlaşması olan ülkelerle özel sektörün yeni anlaşma yapamayacağı yönündeki madde kaldırılıyor.

ÖZEL SEKTÖR ANLAŞMA YAPABİLECEK

Ülkelerarası uzun süreli bir anlaşma olsa da özel sektör anlaşma yapabilecek, aldığı gazı iç piyasaya satabilecek, ihraç edebilecek.

Bu konudaki izin yetkisi EPDK’dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na verildi.Teklifle ayrıca OSB’ler Yeşil OSB olarak tanımlanacak ve bunlar TSE tarafından sertifikalandırılacak.

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