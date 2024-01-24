Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira doğalgaz tüketim desteği ödeneceğini bildirdi.



Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, düzenli doğalgaz tüketim desteği için başvuruların e-Devlet'ten devam ettiğini, destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceğini ifade etti.



Başvurular onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunanların, PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabileceklerini, ön ödemeli sayaç kullananlar için de destek miktarının kartlarına yansıtılacağını bildiren Göktaş, düzenli doğalgaz tüketim destek programına geçilmesiyle ihtiyaç sahiplerinin yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacağını kaydetti.



"Vatandaşlarımız ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla, ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabilecek." ifadesini kullanan Göktaş, ısıl harita baz alınarak belirlenen düzenli doğalgaz tüketim desteğinde hanelere yıllık 1500 ile 3 bin 500 lira arasında ödeme yaptıklarını belirtti.

TOPLAM 304,5 MİLYON LİRA ÖDEME



Göktaş, "Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Bu kapsamda ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira ödeme yapılacak." bilgisini verdi.



Yapılan son düzenleme çerçevesinde ev sahibi veya kiracıların bu destekten yararlanabildiğini hatırlatan Göktaş, "Halihazırda doğalgaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğalgaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Destekten faydalanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet'ten destek programına başvurması, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi, ikamet adresinde doğalgaz aboneliği bulunması, faturasının mesken abone grubuna ait olduğuna ilişkin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.

