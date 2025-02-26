Doğalgaz tüketiminde rekor kırıldı
Türkiye'de doğalgaz tüketimi günlük 333,7 milyon metreküp ile rekor kırdı.
Türkiye'de 24 Şubat'ta günlük 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.
Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.
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