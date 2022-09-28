Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz destek ücreti ne kadar? (2022 e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı)

Doğalgaz desteği başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular, ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük bir yardım sağlamaya devam ediyor. Öte yandan doğalgaz yardım ücretlerinde değişikliğe gidildi ve ücret miktarı arttı. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ücreti ne kadar?



DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında, yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden birçok kişiye ise Bakan Yanık'ın açıklamaları yanıt oldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.



DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



DOĞALGAZ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?



Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.



DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?



Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:



"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;



Türk vatandaşı olması,



e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,



doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,



ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,



ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.