Doğalgaza zam: Faturaya nasıl yansıyacak?

Konutlarda kullanılan doğalgaza yaklaşık iki yıl sonra ilk defa zam geldi.



Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) ağustos ayı tarifesine göre konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına yüzde 38 zam geldi.



FATURALAR NASIL ETKİLENECEK?



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), zam oranının tüketiciye yansımasının yüzde 24,4 olacağını açıkladı.



Açıklamada, yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıdığı belirtildi. Gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olacağı kaydedildi.



Zam oranı ile birlikte 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye yükseldi.



Başka bir ifadeyle 100 lira fatura ödeyen bir hanenin ödemesi gereken tutar bu aydan itibaren 124,4 liraya yükselecek.



KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SANAYİYE DE ZAM GELDİ



Küçük ölçekli sanayi için doğalgazın metreküp fiyatı da yüzde 33,1 artış gösterdi.



Buna göre yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ortalama yüzde 28,7 oranında arttı.



Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğalgazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 liradan 15,2 liraya yükseldi.



ENFLASYON NASIL ETKİLENECEK?



Doğalgazın enflasyon üzerinde yüzde 2,57 ağırlığı bulunuyor. Buna göre zammın enflasyona doğrudan 0,98 puan yükseltici etkisi olacak.



Ekonomistler dolaylı etkilerle birlikte bu zammın enflasyona toplam etkisinin 1,5 puanı aşacağı görüşünde.



MADENCİLİK İÇİN FİYAT SABİTLENDİ



Ayrıca BOTAŞ, petrokimya ve madencilik tesislerine sattığı doğalgazın fiyatını ise metreküp başına 11,39 liraya, yani küçük ölçekli sanayi için aynı fiyata sabitledi.



Eylül 2022'den bu yana piyasa fiyatının belirli bir katsayı ile çarpıldığı bir fiyatlama sistemi kullanılıyordu.