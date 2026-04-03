Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yarından itibaren geçerli olmak üzere elektrik ve doğalgaza fiyat artışı yapıldığını duyurdu. Açıklamada, “Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için kademeli fiyat uygulamasına da geçilmiştir.” ifadesine yer verildi.

DEVLET DESTEĞİ AZALIYOR

Bu ifade, 4 Nisan 2026 tarihi itibariyle, yüksek tüketim yapan abonelerin devlet desteğinden daha az yararlanacağı ve daha yüksek fatura ödeyeceği anlamına geliyor. İl bazında ortalama tüketim belirlenerek, ortalamanın yüzde 75 üstünde tüketenlerin daha fazla ödeyeceği sisteme geçildi. Yüksek enerji tüketen villa ve müstakil evlere yönelik devlet desteği azalıyor. 21 milyon aboneden 2 milyon 800 bininin bu karardan etkilenmesi bekleniyor. Ancak resmi bir rakam açıklanmadı.

Uygulama desteğin tamamen kalktığı anlamına gelmiyor desteklenen ve daha az desteklenen aboneler oluşacak.

İL BAZINDA DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR?

2023 verilerine göre hane başı ortalama en fazla doğalgaz tüketimi yapılan il, bin 401 metreküp ile Hakkari oldu. Onu bin 348 ile Erzurum, bin 317 ile Ardahan, bin 311 ile Muş ve bin 224 metreküp ile Ağrı izledi.

En az tüketim 521 metreküp ile Adana, 527 ile Osmaniye, 531 ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya’da gerçekleşti.

İstanbul’da ise haneler bir yılda ortalama 869, Ankara’da 1067, İzmir’de 736 metreküp gaz tüketti.

KADEMELİ FİYAT TARİFESİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında yaptığı açıklamada, kademeli faturaya geçişin işaretini vermişti. Kademeli fiyat tarifesinin sistemi özetle şöyle:

Yılda Bir Kez Düzenleme: Fiyat değişimlerinin yıl içine yayılması yerine, yılda sadece bir kez yapılması hedefleniyor.

Enflasyon Endeksi: Olası fiyat düzenlemelerinde temel kriter, ülkenin enflasyon oranı ve küresel enerji maliyetlerindeki değişimler olacak.

Etkin Sübvansiyon: Devlet desteği, gerçekten ihtiyacı olan "düşük tüketimli" gruba odaklanacak; yüksek tüketim yapan aboneler ise maliyete daha yakın bir bedel ödeyecek.

Uzmanlar, kademeli tarifeye geçilmesinin enerji tasarrufu açısından kritik bir adım olduğunu belirtiyor.

Bu modelle birlikte;

Yüksek tüketim gruplarının tasarrufa yönelmesi,

Az tüketen ve kısıtlı imkana sahip vatandaşın faturasının daha düşük kalması,

Hazine üzerindeki enerji sübvansiyon yükünün daha rasyonel yönetilmesi amaçlanıyor.

Bakan Bayraktar, 2024 yılı sonunda yaptığı açıklamada da bu konuda bilgi vererek, kademeli fiyat tarifesine geçmek istediklerini aktarmıştı. Bayraktar "Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını da anlatırken şu bilgiyi vermişti:

"Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.

EPDK AÇIKLAMASI

EPDK'nın 3 Nisan 2026 tarihli açıklamasında şöyle denildi:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 17,5, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubu için yüzde 5,8 ve orta gerilimden bağlı tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 24,8 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 323,8 TL olmuştur.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için ortalama yüzde 25, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 18,61, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 19,42 oranında artış söz konusudur. Ayrıca konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için kademeli fiyat uygulamasına da geçilmiştir.