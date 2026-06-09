Doğalgazda düşüş başladı

Avrupa doğalgaz fiyatları, bir önceki seansta yüzde 3'ün üzerinde bir artış gösterdikten sonra, İsrail ve İran 'ın son dönemdeki gerginliğin ardından karşılıklı saldırıları durdurma konusunda anlaşmasıyla megawatt saat başına yaklaşık 50 Euro'ya geriledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları geçici olarak durdurduğunu ancak Tahran'ın düşmanlıklara yeniden başlaması halinde karşılık vereceğini söylerken, İran medyası da benzer bir tutum sergiledi.

Bu gelişme, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına yönelik görüşmelerin yeniden başlaması umutlarını canlı tuttu.

Bununla birlikte, artan belirsizlik devam ederken, küresel LNG'nin yaklaşık beşte birinin aktığı Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kaldı ve bu durum, küresel arzı daraltan ve kargo rekabetini artıran aksaklıklar nedeniyle ithalatçı bölgeler için bir zorluk oluşturdu.

Bu durum, Avrupa'nın kış öncesinde gaz stoklarını yeniden oluşturma yeteneği konusunda endişeleri artırdı.