Doğalgazda kademe değişti, indirim ortaya çıktı. Limitlerinizi kontrol edin

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., konut abonelerine yönelik kademeli doğalgaz tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarında uygulanacak il bazlı tüketim limitlerini yeniden belirledi. Ekim ayında yapılan açıklama, tüketicilere etkisini göstermeye başlayacak.

Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle tüketim kademeleri yükseltildi.

BOTAŞ 'ın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, 81 ildeki konut aboneleri için kademeli fiyatlandırmada esas alınacak aylık doğalgaz tüketim sınırları güncellendi.

Buna göre, kasım ayına ilişkin tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp olarak belirlendi.

Aralık ayında uygulanacak tüketim sınırları ise Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp oldu.

İller arasında farklılık gösteren tüketim limitleri, bölgesel iklim koşulları ve önceki yıllara ait doğalgaz tüketim verileri esas alınarak hesaplanıyor.

BOTAŞ'ın kasım ve aralık ayları için belirlediği 81 ilin tamamına ilişkin doğalgaz tüketim limitlerine kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor.

100 METREKÜPTE İKİ KADEME ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Birim fiyatlarla 100 metreküplük tüketimin karşılığı Kademe-1'de bin 788 lira, Kademe-2'de ise 2 bin 673 TL oluyor. İki tutar arasındaki fark 885 liraya ulaşıyor.

Yuvarlanmış hesapla yaklaşık bin 800 lira ve 2 bin 700 lira olarak ifade edilen bu tutarlar arasında yaklaşık 900 lira fark bulunuyor. Kademe limitlerinin artırılmasıyla daha fazla abonenin desteklenen fiyat kapsamında kalması amaçlanıyor.

İKİ KADEME İÇİN FARKLI FİYAT UYGULANIYOR

Sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat bulunuyor. Normal tüketime sahip hanelerin yer aldığı Kademe-1'de doğal gazın metreküp fiyatı 10,62 lira, ikinci kademede ise 18 lira olarak uygulanıyor.

Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz, desteklemeli metreküp fiyatı 5,31 lira olarak belirleniyor.

Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenmesiyle faturaya yansıyacak birim tutarlar oluşuyor. Verilen hesaplamaya göre metreküp fiyatı Kademe-1'de 17,88 lira, Kademe-2'de ise 26,73 liraya ulaşıyor.

SOĞUK İLLERDE LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

Ankara'da önceki kasım ve aralık limitleri sırasıyla 161,63 ve 284,25 metreküptü. Bu değerler Ardahan'da 168,65 ve 266,79; Diyarbakır'da 74,62 ve 256,18, Erzurum'da 190,61 ve 319,60, Kars'ta ise 146,14 ve 251,35 metreküp olarak uygulanıyordu.

Kış aylarını diğer illere göre daha soğuk geçiren illerde kademe limitleri ortalama 300 metreküp artırıldı.