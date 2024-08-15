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Doğalgazda Kursk endişesi

Kursk'taki çatışmalar, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatında endişe yarattı. Suca şehri, Rus gazının Ukrayna'ya tek giriş noktası konumunda bulunuyor. Şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Doğalgazda Kursk endişesi
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Zelenski'den Kursk açıklaması: "İstikrarlı ilerleyiş sürüyor"

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'nın Suca şehrini de içeren Kursk bölgesinde 6 Ağustos'ta Rusya ile ordusu arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

Rus gazının boru hattıyla Ukrayna'ya tek giriş noktası olan ve Avrupa'ya uzanan Suca giriş noktasında yaşanan gerilim Avrupa'daki fiyatlarını bu yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı, arz endişeleri nedeniyle 42 euroya kadar yükseldi ve 8 ayın zirvesini gördü.

Rus enerji şirketi Gazprom ise Suca noktasından günde ortalama 42 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi.

Uzmanlar, Gazprom'un Avrupa'daki pazar payını önemli oranda kaybeden şirketin bu nedenle Suca üzerinden sevkiyata devam etmesini, Ukrayna'nın da Avrupa'da Rus gazı kullanmayı sürdüren ülkelerle sorun yaşamamak için Suca'dan akışı kesmesinin beklenmediğini belirtiyor.

Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen Urengoy-Pomari-Ujgorod boru hattı, Sibirya'nın batısında çıkartılan doğalgazı Avrupa'ya sevk etmek üzere Suca'ya taşıyor.

Ukrayna üzerinden Slovakya'ya uzanan hat, buradan Çekya ve Avusturya'ya gaz taşırken, Macaristan da buradan ulaştırılan kaynağın müşterileri arasında yer alıyor.

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