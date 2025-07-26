Doğancı Tüneli bugün açılıyor: 15 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek
Bursa'nın önemli ulaşım projelerinden olan Doğancı Tüneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla hizmete açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Doğancı Tüneli, bugün hizmete açılıyor.
Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, 2 bin 344 metre uzunluğundaki tünel ile 15 dakika süren yolculuk süresinin 3 dakikaya düşeceğini söyledi.
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