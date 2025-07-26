Doğancı Tüneli bugün açılıyor: 15 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek

Bursa'nın önemli ulaşım projelerinden olan Doğancı Tüneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla  hizmete açılıyor.

Doğancı Tüneli bugün açılıyor: 15 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Doğancı Tüneli,  bugün hizmete açılıyor. 

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu,  2 bin 344 metre uzunluğundaki tünel ile 15 dakika süren yolculuk süresinin 3 dakikaya düşeceğini söyledi.

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