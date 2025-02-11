Dogecoin ve Bitcoin arasındaki bağ güçleniyor. 1 milyon dolarlık BTC senaryosu ne anlama geliyor?

Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Yatırım şirketi Bernstein’in analizine göre ise Bitcoin’in bu seviyeye ulaşması 2033 yılını bulabilir. Eğer Bitcoin’de seviyeler gerçekleşirse, lider kripto paranın piyasa değeri 20 trilyon doları aşarak günümüz altın piyasasının toplam değerini geride bırakabilir. Kripto para piyasasında uzun süredir spekülatif bir şekilde hareket eden Dogecoin (DOGE), yatırımcıların gözünde bir Bitcoin’in bir alternatifi hatta deyim yerindeyse bir joker olarak konumlanmaya devam ediyor. Bitcoin’in fiyatındaki yükseliş dalgalarına sıklıkla eşlik eden DOGE, son dönemde topluluk desteği ve piyasa heyecanıyla yatırımcıların yeniden dikkatini çekiyor. Analistler, Bitcoin’in önümüzdeki on yıl içinde 1 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaşabileceği ihtimali üzerinde dururken, Dogecoin’in potansiyel zirvesine dair spekülasyonlar da giderek artıyor.



Bitcoin 1 milyon dolara ulaşabilir mi?



Bitcoin’in mevcut fiyatının 96.000-97.000 dolar aralığında seyretmesi ve bazı uzmanların önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği yönündeki tahminleri, piyasalarda büyük bir beklenti oluşturuyor. Bununla birlikte dijital para birimlerine özellikle de Bitcoin’e karşı pozitif bakış açısı ile bilinen Donald Trump’ın ABD’de tekrardan başkan seçilmesi, lider kriptopara birimine yönelik pozitif yönlü beklentilerin daha da artmasına yol açtı. Bu pozitif beklentileri yansıtan iki tecrübeli iş insanı Jack Dorsey ve Robert Kiyosaki,



Halka açık bir Wall Street Bitcoin madenciliği şirketi olan IREN’in kurucusu ve CEO’su Daniel Roberts, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin giderek arttığını belirterek, dijital varlıkların değer saklama aracı olarak öneminin büyüdüğünü ifade ediyor. Roberts’a göre, Bitcoin ETF’lerine olan talep ve büyük şirketlerin portföylerine BTC eklemeye başlaması, önümüzdeki yıllarda fiyatın rekor seviyelere ulaşmasına neden olabilir.



Avustralya merkezli Livewire Markets’e konuşan Roberts, “Bitcoin’in tarihsel fiyat eğilimini ve kurumsal yatırımlardaki ivmeyi göz önünde bulundurursak, 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşmamamız beni şaşırtırdı.” şeklinde konuştu.



Bitcoin ve Dogecoin arasındaki bağlantı



Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşması halinde, kripto para piyasasında geniş çaplı bir ralli yaşanacağı tahmin ediliyor. Tarihsel veriler, Bitcoin yükseldiğinde altcoin piyasasının daha yüksek yüzdelik artışlar kaydettiğini gösteriyor. Bu verilerden yola çıkarak, piyasadaki en popüler altcoinlerden birisi olan Dogecoin’in de Bitcoin’den daha büyük bir oranda yükselme potansiyeli olduğu öne sürülüyor.



Geçmiş verileri destekler biçimde Dogecoin, geçmiş boğa piyasalarında Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. Örneğin, Bitcoin geçtiğimiz yıl yüzde 100’den fazla yükselirken, Dogecoin yüzde 200’ü aşan bir artış kaydetti. Benzer bir eğilimin devam etmesi durumunda, Dogecoin’in yeni bir boğa koşusunda Bitcoin’e kıyasla daha yüksek getiri sağlayabileceği düşünülüyor.



Dogecoin için yeni bir ralli mümkün mü?



Bitcoin’in fiyat artışları, Dogecoin gibi popüler altcoin’ler için katalizör görevi görmeye devam ediyor. Piyasada genel kanı, eğer Bitcoin güncel olarak bulunduğu 97 bin dolaryüzde 900 oranında yükselerek 1 milyon dolara ulaşırsa, Dogecoin’in çok daha yüksek oranlı bir yükseliş gösterebileceği yönünde.



Ancak, Dogecoin’in fiyat hareketlerinin büyük ölçüde topluluk ilgisine ve piyasa duyarlılığına bağlı olduğu unutulmamalı. 2021 yılında Elon Musk’ın DOGE hakkında attığı tweet’lerle değerinin katlanarak arttığı göz önüne alındığında, gelecekte de benzer sosyal medya etkilerinin fiyatı yönlendirebileceği düşünülüyor.



Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda ulaşacağı seviyeler konusunda kesin bir tahminde bulunmak zor olsa da, Dogecoin gibi spekülatif varlıkların büyük kazançlar sağlama ihtimali yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.