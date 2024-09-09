Doğu Karadeniz'den 8 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 8 ayda 336 ton bal ihraç edildiğini söyledi.



İhracattan 1 milyon 415 bin 656 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, "ABD, 665 bin 390 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya, 154 bin 53 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Krallık ve Belçika'ya da bal satıldı." diye konuştu.



Kalyoncu, balın bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğuna dikkati çekerek, bu yıl yağmurlu geçen sezon nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını ifade etti.



Bal ihracatını artıracak çalışmaları önemsediklerine işaret eden Kalyoncu, "Firmaların her geçen yıl bilinçlenerek markalı ürünlere yönelmeleri ve tüketici tercihine uygun ambalajlamaya önem verilmesi bal ihracatını artırmaktadır." dedi.



Kalyoncu, ihracatın artırılması için bu yöndeki çalışmalara ağırlık verilmesinin önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.