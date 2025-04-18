Doğu Karadeniz'e 394 milyar lira kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) eylem planı ile beş yıllık dönemde bölgeye 394 milyar lira kaynak aktarmayı öngördüklerini söyledi.



Kacır, "DOKAP Eylem Planı kapsamında beş yıllık dönemde hayata geçirmeyi planladığımız 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktarmayı öngörüyoruz." dedi.



DOKAP kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Tokat, Amasya ve Çorum illeri yer alıyor. Proje 6 milyon kişinin yaşadığı bu 11 ilin kalkınmasına hız vermeyi amaçlıyor.



Proje ile Samsun'da medikal, savunma, makine ve otomotiv yan sanayi sektörleri; Trabzon'da ise gemi inşa sanayii sektörlerine yönelik yatırımlar önceliklendirilecek.



Kacır, bölgenin tarımsal gayri safi yurt içi hasılasını 130 milyar liradan 209 milyar liraya, ıslah edilen mera alanını 2,8 milyon dekardan 3,5 milyon dekara yükseltmeyi amaçladıklarını da söyledi.



Turizm alanındaki yatırımcların desteklenmesi için 30,3 milyar lira kaynak ayırdıklarını da belirten Kacır, "Bölgeye ziyarette bulunacak turist sayısını 2,8 milyondan 4,5 milyona yükseltmeyi ve geceleme sayısını ise 4,9 milyondan 9 milyona çıkarmayı planlıyoruz." dedi.



Bölgesel kalkınmayı artırma amacı ile Güneydoğu Anadolu bölgesine yönelik 500 milyar liralık kalkınma hamlesi başlatılmıştı. Konya ovası için ise sulama odağıyla 350 milyar TL yatırım içeren Konve Ovası Projesi (KOP) ocak ayında açıklanmıştı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, projelerin Erzurum ile devam edeceğini söyledi.