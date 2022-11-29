Doğum borçlanması nedir, nasıl yapılır? Doğum borçlanmasını kimler yapabilir? (EYT doğum borçlanması)

EYT'li olabilmek için doğum borçlanmasının nasıl yapılacağını gündemine alan kadınlar, SGK tarafından konuyla ilgili açıklamayı merak ediyor. Peki, doğum borçlanması nedir, nasıl yapılır? Doğum borçlanmasından kimler yararlanabilir?



DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?



Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?



İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,



Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.



Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.



KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI TALEBİNDE BULUNABİLİR?



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, doğum borçlanmasından şu kişiler faydalanabilir;



Doğumdan önce,



- Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),



- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),



- Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.