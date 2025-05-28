Doğum yardımı ödemeleri hesaplara geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye doğum yardımı ödemelerinin toplu olarak aktarılmaya başladığını belirterek, “Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz.” dedi.



Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Samsun’da Valiliğe yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda pek çok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Göktaş, “Özellikle aileleri tehdit eden, risk altında tutan bazı faktörlere yönelik çalışmalarımız var. Ailenin önemine dair farkındalık çalışmalarımız var. Ailelere sosyoekonomik destekler ve farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm risklere karşı aileyi desteklemek en temel amacımız. Aile Yılı faaliyetlerimizi çok taraflı paydaşlarımızla yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.



ÖDEMELER ANNELERİN HESAPLARINA YAPILIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Ocak'ta vatandaşlara verdiği iki müjdeye değinen Göktaş, bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ile yaygınlaştırıldığını ve doğum destek sisteminin güncellendiğini aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’nda doğum yardımı ödemelerinin 28 Mayıs'ta toplu olarak hesaplara yatırılacağı müjdesini paylaştığını anımsatan Göktaş, şöyle konuştu:



“Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler aktarılıyor. Bütün vatandaşlarımızla bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”



BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN



Öte yandan doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek veriliyor.



Ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edecek olan doğum yardımına başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.