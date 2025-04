Doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Aranan tek koşul ise çocuğun 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğmuş olması.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin açıklamada bulundu.



KİM NE KADAR DOĞUM YARDIMI ALABİLECEK?



Doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.



DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NERELERDEN YAPILIYOR?



e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda zorluk yaşayan vatandaşların Alo 144 çağrı merkezleri ve il müdürlüklerine başvurabileceğini söyleyen Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?



Bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız." dedi.