Doğuş İnşaat, Sofya’da 3’üncü kez metro yapımını üstlendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da iki metro hattını tamamlayan Doğuş İnşaat, üçüncü projeye başlıyor.

Doğuş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ertan Yapıcı yaptığı açıklamada, şehir ulaşımının kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak proje kapsamında 6 kilometrelik bir bölümünün inşaatını tamamlayacaklarını kaydetti.



Başkentin Geo Milev ile Slatina semtleri arasında 8,43 metre çapındaki metro tünellerinin 42 ay sürecek yapım çalışmalarının 2023’ün başında başlayarak 2026'nın yaz döneminde tamamlanması bekleniyor.

Yeni hat, Sofya’da belediye ulaşımının sıkıntılı olduğu iki önemli semtin arasında yaşayanlara da rahatlık sağlayacak.



Bulgaristan’da Türk inşaat sektörünü temsil ederek bayrak şirketlerden biri olan Doğuş İnşaat, daha önce Bulgaristan’da Karnobat ile Burgaz şehirleri arasında 35 kilometre otoban ve 16 kilometre devlet yolunun yapımına imza atmıştı.

Ardından, başkentte uygulanan, “Sofya Metro Genişletme Projesi” kapsamında ise toplam 10 kilometrelik iki metro hattını tamamlamıştı.