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Doğu'ya uçak seferleri artacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan uçak seferlerini az olmasına yönelik tepkilere yanıt verdi. Uçuşların bu dönemde turizm hareketinin olduğu bölgelere yoğunlaştığını söyleyen Uraloğlu, "Talepleri karşılamak için çalışıyoruz, önümüzdeki günlerde artı seferler konulacak." dedi.

Doğu'ya uçak seferleri artacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Nizamettin Kaplan/NTV

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli için ışık görme töreni yapıldı.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ardından NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Havayolu kullanımına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 260 bin civarında günlük yolcu hareketi oldu. Antalya'da 1400 civarında günlük uçuşlar gerçekleştirdi. Antalya'da rekor kırmaya devam ediyoruz." 

Uraloğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan uçak seferlerinin az olduğuna yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

"UÇUŞLAR TURİZM BÖLGELERİNE YOĞUNLAŞTI"

"Burada vatandaşlarımız gerek yöneticilerimiz bu talepleri bize iletiyor." diyen bakan, "Şöyle bir tespit yapmamızda fayda var. Türkiye'nin bir uçak filosu var. Turist yoğunluğundan dolayı uçuşlar belirli merkezlere yoğunlaştı." dedi. 

Seyahat özgürlüğünün herkesin hakkı olduğun söyleyen Uraloğlu, "Bu anlamda talepleri aldık, nispeten de olsa biraz karşıladık. Beklentiyi tam olarak karşılayabilmiş değiliz. Talepleri karşılamak için, gerek THY gerek diğer havayolu firmalarıyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde artı seferleri koymuş olacağız." diye konuştu.

Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı uçuş sayılarıyla ilgili paylaşımın ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan seferlerin az olduğuna yönelik tepkiler gelmişti.

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