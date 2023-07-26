Doğu'ya uçak seferleri artacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

"UÇUŞLAR TURİZM BÖLGELERİNE YOĞUNLAŞTI"

"Burada vatandaşlarımız gerek yöneticilerimiz bu talepleri bize iletiyor." diyen bakan, "Şöyle bir tespit yapmamızda fayda var. Türkiye'nin bir uçak filosu var. Turist yoğunluğundan dolayı uçuşlar belirli merkezlere yoğunlaştı." dedi.



Seyahat özgürlüğünün herkesin hakkı olduğun söyleyen Uraloğlu, "Bu anlamda talepleri aldık, nispeten de olsa biraz karşıladık. Beklentiyi tam olarak karşılayabilmiş değiliz. Talepleri karşılamak için, gerek THY gerek diğer havayolu firmalarıyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde artı seferleri koymuş olacağız." diye konuştu.