Doktorlar Maliye'nin radarında

Muayenehanesi olan doktorlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merceği altında...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, doktorların vergi uyumu açısından risk düzeyleri yapay zeka destekli sistemle analiz edildi, 28 bin 931 doktora ilişkin veriler tarandı.

3 BİN 663 DOKTOR VERGİ UYUMU AÇISINDAN "YÜKSEK RİSKLİ" ÇIKTI



3 bin 663 doktor, "yüksek riskli" olarak tanımlandı. Vergi mevzuatı hakkında bilgilendirilen doktorlar beyanlarını güncellemeye davet edildi.

Bin 701 doktor pişmanlık hükümünden yararlanarak, bilgilerini güncelledi.

Toplamda 1,7 milyar lira matrah bildirilmiş oldu. Yapılan hesaplamaya göre, mükellef başına ortalama matrah uyum öncesine göre 5 kat arttı.



Aralık 2023 dönemine ilişkin KDV beyannameleri üzerinden yapılan analizde de kanuni süresi içinde beyan edilen teslim ve hizmet tutarı yaklaşık 9 milyon lira düzeyinde kalırken, aynı döneme ait 2025 yılı içerisinde verilen düzeltme beyannameleriyle bildirilen tutar 358 milyon liraya ulaştı.

Riskli gruba dahil olmayan 158 doktor özelinde de etki analizi yapıldı. Söz konusu hekimler, toplamda 76 milyon lira matrah bildirdi.

CEZA YERİNE GÖNÜLLÜ UYUMLA 2,1 MİLYAR TL MATRAH ARTIŞI YAPILDI



Böylece, çalışma kapsamında gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışında bulunuldu.



Gönüllü uyuma yanıt veren doktorlar hakkında vergi incelemesi işlemi yapılmadı.

Geri kalan doktorlar hakkında ise takdire sevk ya da vergi incelemesi süreçleri başlatılacak.

