Doktorların vergi oyunu: Paralar sekreter veya eski eşte

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kaçağına yönelik denetimleri devam ediyor. Vergi adaleti sağlamak için başlatılan çalışmalarda önemli vergi kaçakları saptanmaya başladı. Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, en son özel muayene sahibi doktorları mercek altına aldı.



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kendi elindeki veriler ve bankalardan aldığı verileri yapay zeka yardımıyla analiz etti. Hürriyet gazetesinin haberine göre GİB'în elindeki verilerin analiz edilmesi sonucu, 33 bin riskli doktor mükellef bulundu. İkinci aşamada riskli tespit edilen doktorların, birinci derecedeki yakınlar, eski eş ve çalışanlarında hesap hareketleri kontrol edildi. Bu denetimlerde de, 3 bin 500 doktorun riskli mükellef olduğu bilgisine ulaşıldı.

