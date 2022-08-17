Dolandırıcıların yeni oyunu: Ev alacakları senetle borçlandırma

Yeni dolandırıcılık yöntemi ilan siteleri üzerinden işliyor. Dolandırıcılar özellikle Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelerde bulunan başkasına ait lüks daireleri düşük fiyata ilana çıkarıyor.



Gayrimenkul danışmanı Kadir Özel; asılsız ilanlarla, film platosu gibi dairelerle insanları kandırmak amaçlı ilanlar koyduklarını açıkladı.

Dahası dolandırıcılar kapora olarak müşterilere senet imzalatıyorlar.



Özel, ''Cebinizde kaporanız yoksa size kapora mahiyetinde senet imzalatıyorlar. 30-40 bin lira civarındaki bu senetle insanları borçlandırıyorlar'' diye konuştu.



Özel bir de ''Evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalamamalarını tavsiye ederiz'' diyerek uyarıda bulundu.