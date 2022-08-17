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Dolandırıcıların yeni oyunu: Ev alacakları senetle borçlandırma

Dolandırıcılar bu kez yeni ev almak isteyenleri gözlerine kestirdi. İlan sitelerinde kendilerine ait olmayan lüks daireleri ucuza satışa çıkaran dolandırıcılar, senet imzalatarak şimdiden onlarca mağduriyet yarattı.

Haberler - NTV Haber 17.08.2022 - 12:53

Dolandırıcıların yeni oyunu: Ev alacakları senetle borçlandırma

Yeni dolandırıcılık yöntemi ilan siteleri üzerinden işliyor. Dolandırıcılar özellikle Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelerde bulunan başkasına ait lüks daireleri düşük fiyata ilana çıkarıyor. 

Gayrimenkul danışmanı Kadir Özel; asılsız ilanlarla, film platosu gibi dairelerle insanları kandırmak amaçlı ilanlar koyduklarını açıkladı. 

Dahası dolandırıcılar kapora olarak müşterilere senet imzalatıyorlar.

Özel, ''Cebinizde kaporanız yoksa size kapora mahiyetinde senet imzalatıyorlar. 30-40 bin lira civarındaki bu senetle insanları borçlandırıyorlar'' diye konuştu. 

Özel bir de ''Evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalamamalarını tavsiye ederiz'' diyerek uyarıda bulundu. 

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