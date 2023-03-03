Dolandırıcılıkla suçlanan Adani Group, ABD'li firmadan yatırım aldı

BBC'nin haberine göre, GQG Partners, Adani Group'a bağlı şirketlerden 1 milyar 870 milyon dolar değerinde hisse senedi satın aldı.



Yatırımın, Adani'nin en büyük firmalarından Adani Enterprises dahil 4 firmasına paylaştırılacağı belirtildi.



GQG Partners'ı stratejik bir yatırımcı olarak gördüklerini kaydeden Adani Group'un Mali İşler Müdürü Jugeshinder Singh, "Bu ticaret, küresel yatırımcıların, denetim, yönetim uygulamaları ve Adani şirketler portföyünün büyümesine güvenin sürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.



Gautam Adani'yi "neslinin en iyi girişimcilerinden biri" olarak nitelendiren GQG Partners'in Yönetim Kurulu ve Bilişim Dairesi Başkanı Rajiv Jain, basın açıklamasında, bu şirketler için uzun vadeli büyüme beklentilerinin önemli olduğuna inandığını kaydetti.



Adani Enterprises'tan yapılan açıklamada ise bir devlet fonundan 3 milyar dolarlık kredi aldıklarına dair haberler yalanlandı.



Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), 14 Şubat’ta Gautam Adani’nin sahibi olduğu şirketleri soruşturmaya başladığını duyurmuştu.



Hindistan'da ana muhalefetteki Kongre Partisi başta olmak üzere muhalefet, Başbakan Narendra Modi ve BJP'yi, Adani Group ile uzun süredir yakın ilişkiler kurmakla eleştirmişti.



Hindistan Yüksek Mahkemesi, dün, Adani Group hakkında soruşturma yürütecek bağımsız komite oluşturmuştu.



Soruşturma komitesinin, ABD'de bulunan yatırım araştırma şirketi Hindenburg Research'ün Adani’nin şirketlerine yönelik incelemelerini 2 ay içinde Yüksek Mahkemeye sunması bekleniyor.



ADANİ, KİŞİSEL SERVETİNİN NEREDEYSE YARISINI KAYBETMİŞTİ



Hindenburg Research, 24 Ocak'ta Adani Group hakkında borsada manipülasyon ve muhasebe dolandırıcılığı iddialarında bulunduğu rapor yayımlamıştı. Bu iddiaların ardından şirket hisselerinde sert düşüşler yaşanmıştı.



Buna karşılık Adani Group ise 413 sayfalık savunma metni yayımlayarak iddiaları yalanlamıştı.



İddiaların ardından Adani Group bünyesinde bulunan şirketler, yaklaşık 135 milyar dolar değer kaybetmişti.



Yatırımcıların da desteğini çekmesi üzerine Adani'nin 120 milyar dolar olan kişisel serveti, yaklaşık 43 milyar dolara düşmüştü.



Söz konusu düşüşler sonrası Adani, dünyanın en zengin 3'üncü kişisi konumundan 21'inci sıraya gerilemişti.



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