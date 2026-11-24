ABD Dolar Endeksi , önceki seanstaki yükselişin ardından 104'ün üzerinde işlem gördü ve yapay zekâya yönelik yenilenen coşkunun, Fed'in şahin bir duruş sergileyeceği beklentilerini güçlendirmesiyle Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Bu hareket, Nvidia yönetim kurulunun ABD hükümeti yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Jensen Huang'ı oybirliğiyle CEO olarak yeniden göreve getirme kararının ardından geldi; yönetim kurulu, Huang'ın geri dönüşünün ulusal güvenliğe herhangi bir tehdit oluşturmadığı sonucuna vardı.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının yaklaşık yüzde 95 olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlandırırken, kalan beklentiler 50 baz puanlık daha büyük bir artışa işaret ediyor.

Yatırımcılar ayrıca Ocak ayında bir faiz artırımı daha bekliyor, ancak bunun ötesinde ek sıkılaştırma olasılığı belirsizliğini koruyor. Bu arada, yatırımcılar bu hafta açıklanacak önemli bir ABD enflasyon raporunu bekliyor; bu rapor, sürekli fiyat baskıları ve Fed'in ek faiz artırımları olasılığına ilişkin endişeleri daha da artırabilir.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,5880 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,5754 lira, en yüksek de 50,6375 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,6223 liradan alıcı buluyor.