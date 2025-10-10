Dolar 2025'in en iyi haftasına hazırlanıyor

Dolar endeksi 99,3'ün üzerinde tutundu ve hafta boyunca yaklaşık yüzde 2 artış kaydederek, yen ve Euro'daki keskin zayıflığın da desteğiyle bir yıl içindeki en güçlü haftalık yükselişini kaydetti.



Mali güvercin Sanae Takaichi'nin Japonya'daki liderlik yarışını kazanmasının ardından, daha yüksek harcama ve gevşek para politikası beklentilerini pekiştirmesinin ardından, yen bu hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kaybetmeye hazırlanıyor.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki yıldan kısa bir süre içinde altıncı başbakanını aramaya devam ettiği Fransa'daki siyasi kargaşa nedeniyle Euro, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,5 düştü.



ABD'de, Senato'nun bir finansman anlaşmasına varamaması ve Federal Rezerv'in faiz indirimi görünümünü yönlendirebilecek önemli ekonomik verilerin gecikmesiyle, hükümetin kapanması dokuzuncu gününe girdi.



Piyasalar artık bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 95 olarak öngörürken, Aralık ayında bir hamle olasılığı yüzde 90'dan yüzde 80'e geriledi.



DOLAR NE KADAR?



Dolar güne 41.7640 liradan başladı. Gün içinde en düşük 41.7593 lira, en yüksek de 41.8450 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 41.8180 liradan alıcı buluyor.