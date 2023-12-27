Dolar 5 ayın dibini gördü

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında düşüşü sürdü. Doların performansında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler etkili oldu.



Dolar endeksi, 101,34 seviyesine kadar gerileyerek 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeks, iki yıl sonra 2023 yılını yüzde 2'lik kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Dolar, faiz artırımlarının etkisiyle geçen iki yıl oldukça güçlü bir performans sergilemişti.



CMF Fed Watch verilerine göre yatırımcılar, 2024 yılının ilk toplantısında Fed'in faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıyor. Yatırımcılar, ilk faiz indirimini 25 baz puan ile Mayıs 2024'te gerçekleşeceğini öngörüyor.

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